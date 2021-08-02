Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
2021-08-02 15:01:19
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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