Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerb ile eşleşti. Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti.
2021-08-27 14:05:12
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapıldı. Fenerbahçe kura çekimine üçüncü torbadan, Galatasaray ise dördüncü torbadan katıldı.
İşte UEFA Avrupa Ligi grupları
A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby
B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz
C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova
D Grubu: Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerb
E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray
F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland
G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros
H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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