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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerb ile eşleşti. Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti.

18 Dakika Önce
2021-08-27 14:05:12
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapıldı. Fenerbahçe kura çekimine üçüncü torbadan, Galatasaray ise dördüncü torbadan katıldı.

İşte UEFA Avrupa Ligi grupları

A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova

D Grubu: Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerb

E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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