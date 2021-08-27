Fenerbahçe UEFE Avrupa Ligi rakipleri | 2021 Fenerbahçe UEFA'da hangi takımlarla eşleşti? UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Galatasaray ile birlikte temsil edecek olan Fenerbahçe'de rakipler merakla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri bugün İstanbul'da gerçekleşecek. 3. torbada yer alan Fenerbahçe birbirinden zorlu takımlarla eşleşebilir. Peki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı gruba düşer mi?

Fenerbahçe UEFE Avrupa Ligi rakipleri | 2021 Fenerbahçe UEFA'da hangi takımlarla eşleşti? UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Galatasaray ile birlikte temsil edecek olan Fenerbahçe'de rakipler merakla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri bugün İstanbul'da gerçekleşecek. 3. torbada yer alan Fenerbahçe birbirinden zorlu takımlarla eşleşebilir. Peki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı gruba düşer mi?

Geçtiğimiz sezonu son haftalara kadar iyi götüren ancak bir kaç hafta kala şampiyonluk yarışını bırakan Fenerbahçe yeni sezona yeni transferlele çok iyi hazırlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri merakla bekleniyor. Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe'nin UEFE Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor.

Fenerbahçe UEFE Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri bugün belli oldu. Kuralar İstanbul'da çekildi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu

D GRUBU

Olympiakos

Eintracht Frankfurt

Fenerbahçe

Royal Antwerp

2021 Fenerbahçe UEFA'da hangi takımlarla eşleşir?

1. torba

Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. torba

Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. torba

Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. torba

Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp/Omonia, Strum Graz, Brondby

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı gruba düşer mi?

Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak.

UEFA Avrupa Ligi 8 grup olacak

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar dörderli 8 grupta yer alacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3.sırada bitiren takımlar ise benzer şekilde UEFA Konferans Ligi'nden gelecek takımlarla eleme maçları oynamaya hak kazanacak.

İlk maçlar ne zaman yapılcak?

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.