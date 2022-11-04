Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek grubu lider tamamladı.
2022-11-04 07:50:07
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Sarı-Lavicertli ekip deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yendi.
Sarı-lacivertliler, 23. dakikada genç oyuncusu Arda Güler'in golüyle 1-0 öne geçti. Dinamo Kiev'e karşı üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 45+2. dakikada Arda Güler'in gol pasında Arao ile farkı 2'ye çıkardı.
68. dakikada Dinamo Kiev, Zabarnyi'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu maç sonrası puanını 14'e yükselten sarı-lacivertliler avantajını koruyarak son 16 turuna direkt olarak katılma hakkı yakaladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için kuralar 24 Şubat tarihinde çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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