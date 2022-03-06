Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kesintisiz canlı izle! CANLI İZLE

Süper Lig'in 29.haftası dev derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?