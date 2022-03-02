Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta maçları

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları başladı. Merakla beklenen Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki mücadelenin saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki ama Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemleri ve ilk 11'ler açıklandı mı? İşte merak edilen karşılaşmanın detaylar..

Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları başladı. Merakla beklenen Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki mücadelenin saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki ama Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemleri ve ilk 11'ler açıklandı mı? İşte merak edilen karşılaşmanın detaylar..

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşması Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe - Trabzonspor hakemleri ve ilk 11'leri

Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşması hakemleri ve ilk 11'leri henüz belli olmadı. Bilgilerin aktarılmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

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