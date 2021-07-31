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Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Ekuban'a talip oldu!
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Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Ekuban'a talip oldu!

Fenerbahçe, Trabzonspor'da forma giyen Ganalı Ekuban için kolları sıvadı.

10 Dakika Önce
2021-07-31 11:56:27
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Ekuban'a talip oldu!

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Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ekuban bombası

Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Ekuban'a sürpriz talip çıktı. İtalya takımlarının peşinde olduğu Ekuban'a Fenerbahçe'de talip oldu. Ekuban için Sosa'nın aracı olduğu öne sürüldü.

Kaynak: TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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