Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Ekuban'a talip oldu!

Fenerbahçe, Trabzonspor'da forma giyen Ganalı Ekuban için kolları sıvadı.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ekuban bombası

Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Ekuban'a sürpriz talip çıktı. İtalya takımlarının peşinde olduğu Ekuban'a Fenerbahçe'de talip oldu. Ekuban için Sosa'nın aracı olduğu öne sürüldü.

Kaynak: TİMETÜRK

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