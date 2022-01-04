Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu mu? Fenerbahçe ikinci yarıya kimle çıkacak?

Fenerbahçe ikinci yarıya hangi teknik adamla başlayacak? Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı konusunda farklı kulis bilgileri bulunuyor....

Fenerbahçe ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Sarı Lacivertliler aynı zamanda ikinci yarıda teknik adam arayışına odaklandı.

Başkan Ali Koç da bu konuda yoğun bir kulis yapmakta idi.

Pereira neden gitmişti?

2-2 biten Beşiktaş derbisi sonrası görevine son verilen Portekizli teknik adamın yerine gelecek yeni hoca için son dönemde çalışmalar yoğunlaştı.

Skorer'in haberine göre,Slaven Bilic en güçlü aday haline geldi. Bu sezon başında anlaşma sağlansa da Çin'de Beijing Guoan'da sözleşmesi devam ettiği için kulübünden ayrılamayan Hırvat çalıştırıcının yerine Vitor Pereira tercih edilmişti.

TFF kurallarına göre...

TFF'nin kuralları gereği antrenör Zeki Murat Göle, Pro Lisansı olmadığı için takımın başında yer alamayacak. Fenerbahçe'nin 1 hafta içerisinde mutlaka bir teknik direktörle anlaşması gerekecek. Teknik direktör arayışları süren Fenerbahçe'de zaman da daralıyor. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlayacak sarı-lacivertliler, 10 Ocak'ta sahaya çıkacak.

Bilic'in planı ne?

Yerli teknik adam adayları arasında gösterilen Okan Buruk ise kabul görmedi. İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar devam etme fikri de söz konusuydu. Ancak bu sezonu gelecek sezon için bir geçiş olarak düşünen yönetim, Slaven Bilic'in bir anlamda gelecek sezon planını da yapmasını öngörüyor.

Slaven Bilic kimdir?

11 Eylül 1968'de Yugoslavya'nın Split şehrinde doğdu.Eski futbolcu. 2001 yılından itibaren teknik direktörlük yapmaktadır.

Premier League ekiplerinden West Ham United'in teknik direktörlüğünü yapıyor.

Fenerbahçe ile Slaven Bilic hakkında ilginç bir iddia Polonya'dan gelmişti...Lukasz Gikiewicz isimli bir Polonyalı futbolcu, Twitter'dan "Fenerbahçe ile Slaven Bilic her konuda anlaşmaya vardı. Bilic, yıllık 2.9 milyon euro kazanacak" şeklinde paylaşımda bulunmuştu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.