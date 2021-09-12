Fenerbahçe - Sivasspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Milli aranın ardından Süper Lig'de perde tekrar açılıyor. Sarı lacivertli ekip kendi sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz yayın var mı?
2021-09-12 11:27:13
Milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe İstanbul'da Sivasspor'u ağırlıyor.
Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel ilk 11'i
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Novak, Mesut, Rossi, Berisha
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Azubuike, Hakan, Max Gradel, Jorge Felix, Fajr, Yatabare
Fenerbahçe, henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor'u evinde ağırlıyor. Henüz puan kaybı yaşamamanın yanında gol de yemeyen Vitor Pereira'nın öğrencileril bu performansını sürdürerek sahadan 3 puanla ayrılıp zirveye oturmak istiyor. İstanbul'da futbola elverişli bir zeminde oynanacak mücadele öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Gözler sahada olacak. Taraftarlar da yayın bilgilerini öğrenerek gönül verdikleri kulüplerini desteklemek amacıyla ekran karşısına geçmek istiyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle seçenekleri ve Bein Sports 1 canlı izle internetten donmadan link bağlantısı haberimizde yer alıyor.
Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek olan mücadele saat 19:15'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı www.digiturkplay.com.tr ve www.beinconnect.com.tr'den izleyebilirsiniz.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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