'Fenerbahçe Sergen Yalçın'ı Cuma günü duyarabilir' iddiası

Beşiktaş ile 32 gündür anlaşama sağlayamayan Sergen Yalçın artık rotayı başka kulüplere çevirmişe benziyor. Spor yazarı Cevdet Ünüvar'a göre, Fenerbahçe Sergen Yalçın'ı cuma günü yeni teknik adamı olarak açıklayabilir. Sergen Yalçın Fenerbahçe'de mi? Sergen Yalçın Beşiktaş'la ayrıldı mı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı Spor Toto Süperlig şampiyonu yapan Sergen Yalçın, 32 gündür siyah-beyazlı ekip ile bir anlaşmaya varamadı. ÇArşı grubundan bazı üst düzey isimler Ahmet Nur Çebi ile yaptıkları telefon görüşmesinde şunları aktardı;

- Taraftar; Başkanım neden Sergen hocayla bir anlaşma sağlanamadı?

- A.Nur Çebi: E imzalasın oğlum

- Taraftar; Parasal anlamda mı anlaşamadınız Başkanım ?

- A. Nur Çebi; kendisine sor yavrucuğum.

- Taraftar; Tamam başkanım sizi seviyoruz. dedi.

İkili arasında geçen bu diyalog Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile bir değişiklik olmadığı takdirde devam etmeyeceği fikrini akıllara getirdi. Şimdilerde ise Cevdet Ünüvar'dan dikkat çeken açıklama geldi.

Ünüvari kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda "Fenerbahçe'nin yeni hocası "Sergen Yalçın" dedi.

"Fenerbahçe'nin yeni hocası Sergen Yalçın! Açıklamayı kardeşi ismini vermeyeceğim Fenerbahçeli bir gazeteci ile paylaştı.En geç Cuma günü kamuoyuyla da bu bilgi paylaşılır." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.