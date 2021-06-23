Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç’un ekonomi gazetecileriyle buluşmasında ‘kulüp satışı’na ilişkin kamuoyunda akıllara gelen soruları paylaştı

Kulüpleri kim satın alacak?

Ali Koç, ekonomi gazetecileriyle buluşmasında Fenerbahçe'yi Avrupa'nın en riskli kulübü olarak adlandırdıktan sonra şunu söyledi: "Benim taraftar olarak gönlüm istemez ama sahiplik modeli olmadan bu iş yürümez."

Yani kulüplerin sahipli olması gerektiğini söylüyor. Aslında bu konu yıllardır tartışılır. Dernek yapısının mali sorunların ana sebeplerinden biri olduğu konuşulur. Ben de aslen sahiplik konusuna kategorik karşıt birisi değilim. Mesafeliyim çünkü insanlar hep Chelsea'yi - Liverpool'u - PSG'yi örnek gösteriyorlar ama Malaga'yı - Lazio'yu - Parma'yı - QPR'ı hatta ve hatta Conte'nin ayrılmasına neden olan Inter'i unutuyorlar. Kötü örnekler iyilerden çok. Lakin enteresan bir konu bu. Başkan bu konu hakkında detaylı konuşmadı. Ne ekonomi gazetecisi meslektaşlarımız sordular ne de Habertürk TV'deki yayında soruldu.

Bu köşeden ben soruyorum:

1- Fenerbahçe satılabilir mi?

A.Ş satılabilir ama dernek kısmı ne olacak? Bu işin teknik kısmı nedir?

2- Satış söz konusu olursa divan kurulundan mı genel kuruldan mı onay istenir?.

3- Fenerbahçe'yi bu mali yapısıyla kim alır?

Önümüzdeki günlerde her kulübümüz için muhakkak gündeme gelecek olan bu konunun tartışılması lazım. Biz de bilelim imkan var mıdır? Varsa talip var mıdır? Sorularım yanıtlanırsa bu köşede yayınlarım.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.