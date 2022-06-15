Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kaç maç yapacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev'i elerse ne olur? Fenerbahçe taraftarları takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyor. Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk rakibi belli oldu. Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe rakibini eleyerek yoluna devam etmek istiyor. Peki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için kaç ön eleme oynayacak?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kaç maç yapacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev'i elerse ne olur? Fenerbahçe taraftarları takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyor. Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk rakibi belli oldu. Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe rakibini eleyerek yoluna devam etmek istiyor. Peki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için kaç ön eleme oynayacak?

Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Çekilişe “lig yolu”ndan giren sarı-lacivertlilerin, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşme ihtimali vardı. Çekilen kura sonucunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşti.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak?

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un Rangers'ı yenerek kupayı kazanması Fenerbahçe'yi üzdü. UEFA Avrupa Ligi'ni Eintracht Frankfurt'un kazanmasıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde üç maç yapacak. Sarı lacivertliler üç rakibini geçerse Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak. 2. ön eleme kuraları 14 Haziran'da çekildi. 2. ön eleme ilk maçları 19-20 Temmuz'da rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kaç maç yapacak?

Fenerbahçe ise 2. ön eleme oynayacak. 3 elemeyi de geçmesi gereken sarı lacivertliler eğer bu turları geçerse gruplarda mücadele etme hakkı elde edecek.

Fenerbahçe Dinamo Kiev'i elerse ne olur?

Fenerbahçe Dinamo Kiev'i elerse Şampiyonlar Ligi yolunda diğer rakibini bekleyecek. Fenerbahçe birbirinden güçlü rakiplerini bir bir eleyerek devler liginde mücadele etmek istiyor.

Dinamo Kiev hakkında

FK Dinamo Kiev (Ukraynaca: ФК Динамо Київ), Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür. 1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır.

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