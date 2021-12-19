Fenerbahçe Opet dünya üçüncüsü oldu
Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.
10 Dakika Önce
2021-12-19 16:40:41
2021-12-19 16:40:41
Fenerbahçe Opet, Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü oldu.
Sarı lacivertiler Brezilya ekibi Minas'ı 3 - 0 mağlup etti.
2011 yılında bir başka Brezilya takımı Sollys Osasco'yu 3-0 yenerek Dünya şampiyonu ünvanını kazanan ilk Türk kadın voleybol takımı olmuştu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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