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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe Opet dünya üçüncüsü oldu

Fenerbahçe Opet dünya üçüncüsü oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

10 Dakika Önce
2021-12-19 16:40:41
Fenerbahçe Opet dünya üçüncüsü oldu

Fenerbahçe Opet, Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Sarı lacivertiler Brezilya ekibi Minas'ı 3 - 0 mağlup etti.
2011 yılında bir başka Brezilya takımı Sollys Osasco'yu 3-0 yenerek Dünya şampiyonu ünvanını kazanan ilk Türk kadın voleybol takımı olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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