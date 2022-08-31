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Fenerbahçe'nin yıldızı Berisha resmen Bundesliga'da! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Mergim Berisha, Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer oldu.

6 Saat Önce
2022-08-31 10:11:23
Fenerbahçe'nin yıldızı Berisha resmen Bundesliga'da! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı.

RESMEN DUYURDULAR

Fenerbahçe'de bu seozn kadroda düşünülmeyen Mergim Berisha Alman ekiplerinden Augsburg'a transfer oldu. Bundesliga temsilcisinin bu transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Berisha Fenerbahçe formasıyla 32 maçta forma giyerken 8 kezde gol sevinci yaşadı. .

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