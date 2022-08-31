Fenerbahçe'nin yıldızı Berisha resmen Bundesliga'da! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Mergim Berisha, Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer oldu.

Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı.

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Fenerbahçe'de bu seozn kadroda düşünülmeyen Mergim Berisha Alman ekiplerinden Augsburg'a transfer oldu. Bundesliga temsilcisinin bu transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Berisha Fenerbahçe formasıyla 32 maçta forma giyerken 8 kezde gol sevinci yaşadı. .