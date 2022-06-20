Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e Süper Lig'den sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Süper Lig ekiplerinden Giresunspor talip oldu.

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Arda Güler'in yeni sezona da damga vurması bekleniyor. Jorge Jesus yönetiminde takımın önemli isimlerinden biri olması beklenen genç yıldız adayına Süper Lig'den talip çıktı.

ARDA GÜLER İÇİN BEKLENMEDİK TEKLİF

Adı Avrupa devleriyle anılan Arda Güler'i son olarak Giresunspor istedi. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralamıştı. Arda Güler'le ilgili Giresunspor'dan resmi talep geldi.

"KİRALAMAK İSTERİZ"

A Spor'da konuşan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Arda Güler'e talip olduklarını duyurdu. Canlı yayında konuşan Karaahmet, Fenerbahçe'nin düşünmesi halinde Arda Güler'i kiralamak istediklerini duyurdu.

"OYNAMASI LAZIM"

"Arda Güler Türkiye için çok değerli bir futbolcu ama oynaması lazım, oynatmalıyız. Giresunspor da bu sene kiralık oyuncular alacak. Kampa kadar mevcut kadroya 5-6 oyuncu katmak istiyoruz" ifadelerini kullanan Hakan Karaahmet'in sözleri kısa sürede gündeme oturdu. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA ÖRNEĞİ Giresunspor 2021-22 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralamış ve oyuncu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Karadeniz ekibi şimdi de Arda Güler'e sürekli ilk 11'de şans verip oyuncuyu Fenerbahçe'ye hazır göndermenin hesaplarını yapıyor. .