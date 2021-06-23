Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? FB yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç taraftarın merakla beklediği açıklamayı pazartesi günü yapacağını duyurdu. Ali Koç daha önce yapmış olduğu açıklamada Emre Belözoğlu ile çalışmayacaklarını duyurmuştu. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç değişik teknik adamlarla görüşüldüğünü en uygun olanın takımın başına getirileceğini belirtmişti. Peki FB yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç taraftarın merakla beklediği açıklamayı pazartesi günü yapacağını duyurdu. Ali Koç daha önce yapmış olduğu açıklamada Emre Belözoğlu ile çalışmayacaklarını duyurmuştu. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç değişik teknik adamlarla görüşüldüğünü en uygun olanın takımın başına getirileceğini belirtmişti. Peki FB yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'de merakla beklenen sorunun yanıtı belli oluyor. Fenerbahçe'de teknik direktör olarak onlarca isim basına yansımıştı. Taraftarlar yeni sezon öncesi teknik direktörün bir an önce belli olmasını ve takımı çalıştırmaya başlamasını istiyor. Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik patronunun önümüzdeki günlerde duyurulacağını açıkladı.

Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu?

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Futbol takımının yeni teknik direktörünü Pazartesi günü açıklayacaklarını söyledi. Koç, "Adaylarda 3'e indik. Seçildiğimiz takdirde, seçim sonrasında açıklayacağız" dedi.

FB yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Lucien Favre'yle görüşmemiz olmadı. Temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi. Dalic benim çok istediğim biri, bize çok güzel bir rapor hazırlamıştı geçen sene. Tavrı bize, bana çok uyuyordu. Turnuva ertelenince olmadı" açıklamasını yaptı.

Koç "Emre ile çalışmak riskli" demişti

Ali Koç Emre ile ile çalışmayacağını şu sözlerle açıklamıştı: "İnşallah bütün başkanlık dönemimi bir hocayla geçiririm dedim, hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını bir türlü yakalayamadık. Bu değişikliği yaptıkça birçok şey zincirleme etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam ediyor olmayı isterdik. Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri, Emre ile devam etmek. İkincisi yabancı teknik direktörle devam edip altında Emre'ye tecrübe kazandırmak. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör. İçinde bulunduğumuz durumda, Emre Belözoğlu ile devam etme kararı çok riskli olacak.Bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek, saf duygularla elinden gelenin en iyisini yapmak üzere, elini taşın altına koydu. Birçok konuda büyük artılar getirdi. En büyük hayali teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. O geldikten sonra Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyede futbol oynandı. İçinde bulunduğumuz durumda, Emre Belözoğlu ile devam etme kararı çok riskli olacak. Emre Belözoğlu'nu da riske atmamak adına yabancı hoca kararı verdik. Emre, düşünmek için zaman istedi ama çok sıcak baktığını söyleyemem."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.