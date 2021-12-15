Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Pereira kovulacak mı? Fenerbahçe Süper Lig'de ve Avrupa'da istediği sonuçları alamıyor. Galatasaray galibiyeti sonrası teknik direktör Vitor Pereira ile güven tazelenirken yaşanan puan kayıpları sonrası Fenerbahçe'de Pereira döneminin sona ereceğine kesin gözüyle bakılıyor. UEFA Avrupa Kupası'ndan elenen Süper Lig'de liderin 12 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışlarına geçildi.

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın geleceği tartışılmaya başlandı. Ligin ikinci yarısına yeni bir teknik direktör ile girmeyi düşünen Fenerbahçe'te Pereira ile yollar ayrılma aşamasına geldi. Vitor Pereira'ya da rezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'nun talip olduğu iddia edildi. Fox Sports Brasil'in iddiasına göre Pereira Fenerbahçe'den ayrılarak Flamengo'da Renato Gaucho'dan boşalan koltuğa geçecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de alınacak bir mağlubiyet Pereira defterinin kapanmasına neden olabilir. Hem Pereira hem de Fenerbahçe için çok kritik bir maç olan Beşiktaş maçında taraflar 3 puan için mücadele verecek.

Bilic Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? konusuna sürpriz bir açıklama geldi. Mehmet Demirkol açıklamasında "Bana gelen 6 aylık bilgiler üzerine kurduğum analiz şu; ben 1 Ocak itibarıyla Bilic'in Fenerbahçe'de göreve başlayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın teklifini de reddettiğini duydum. Yanılmıyorsa, yanılıyor olabilirim bazen kaynaklarımız bizi yanıltıyor. Pereira öncesinde de Bilic'le anlaşmıştı Fenerbahçe. Anlaşmıştı ama Bilic Çin'deki kontratından çıkamadı. 31 Aralık itibarıyla kontratı bitiyor" diye konuştu.

Pereira'dan istifa açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 3-2 kaybettikleri Gaziantep FK maçı sonrası basın toplantısında kendisine yöneltilen istifa sorusunu yanıtladı. Karşılaşmanın ardından kendisine yöneltilen 'İstifayı düşünür müsünüz?" sorusuna cevap veren Vitor Pereira, "Bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.