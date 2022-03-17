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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe kiminle anlaştı?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe kiminle anlaştı?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe kiminle anlaştı? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tan taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi. İsmail Kartal ile yoluna devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi olacağı açıklandı. Ali Koç açıklamasında '6 ay sonra çok büyük ihtimalle yabancı bir hocayla çalışacağız.' dedi. Peki Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

2 Saat Önce
2022-03-17 18:50:02
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe kiminle anlaştı?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe kiminle anlaştı? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tan taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi. İsmail Kartal ile yoluna devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi olacağı açıklandı. Ali Koç açıklamasında "6 ay sonra çok büyük ihtimalle yabancı bir hocayla çalışacağız." dedi. Peki Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 genç futbolcunun imza töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç 6 ay sonra Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör ile çalışacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Ali Koç açıklamasında, "6 ay sonra çok büyük ihtimalle yabancı bir hocayla çalışacağız. Teknik direktör konusuna değinilecek bir şey olsa, soru olmadan değinirdim. Az kaldı." dedi.

İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Ali Koç İsmail Kartal'a ilişkin yaptığı açıklmada "Ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla. İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek." dedi.

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