Fenerbahçe'nin yeni sol beki Layvin Kurzawa oluyor!

Sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Layvin Kurzawa ile temasa geçti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

SOL BEK FRANSA'DAN

Fenerbahçe, PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kurzawa'ya kanca attı. Sarı lacivertli ekibin 2024 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan yıldızı kiralamak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bir diğer sol bek adayı olan Danny Rose hamlesinin ise olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

KAYNAK: TİMETÜRK

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