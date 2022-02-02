DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tarkan koronavirüse yakalandı
Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
Trabzonspor'dan Jamal Lewis hamlesi!
İlber Ortaylı: Andımız'ın kaldırılması zevzekliktir
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında suç duyurusu
Rusya aslında ne istiyor?
Ömer Çelik'ten CHP'nin Sedef Kabaş'a ziyaretine tepki
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Layvin Kurzawa oluyor!
TOKİ Başakşehir Kayabaşı para iadesi ne zaman yapılır? TOKİ başvuru harcı iadesi kaç günde yapılır?
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
Ukraynalı vekillerden Türkiye'ye bayraklı teşekkür
Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar hangi mevkide oynuyor? Erick Pulgar hangi takımdan geldi?
Uğur Şahin'den sürpriz açıklama
Kuşadasıspor - Çarşambaspor maçını canlı izle! CANLI YAYIN
Alanya Kestelspor - İskendurunspor AŞ canlı izle! CANLI YAYIN

TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'nin yeni sol beki Layvin Kurzawa oluyor!

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Layvin Kurzawa oluyor!

Sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Layvin Kurzawa ile temasa geçti.

1 Saat Önce
2022-02-02 13:37:23
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Layvin Kurzawa oluyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

SOL BEK FRANSA'DAN

Fenerbahçe, PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kurzawa'ya kanca attı. Sarı lacivertli ekibin 2024 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan yıldızı kiralamak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bir diğer sol bek adayı olan Danny Rose hamlesinin ise olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

KAYNAK: TİMETÜRK

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş