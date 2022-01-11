Fenerbahçe'nin yeni hocası Vladimir Ivic oluyor!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Vladimir Ivic ile dirsek teması kurdu.
2022-01-11 00:10:45
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor.
IVİÇ HAMLESİ!
Birçok teknik direktörle temas kuran Fenerbahçe kararını verdi. Sarı lacivertli ekip Sırp teknik direktör Vladamir Ivıc'ı yakın markaja aldı. Tecrübeli hoca son olarak Watford'u çalıştırmıştı.
Ivic'in teknik direktörlük kariyerinde Watford dışında PAOK ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırdı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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