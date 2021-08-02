Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri | Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi-HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri | Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi-HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Fenrbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri

Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi-HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri

Galatasaray, St. Johnstone'u elediği takdirde UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Danimarka ekibi Randers'le eşleşecek.

Maçlar ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi nedir?

UEFA Avrupa Ligi, 1971 yılından beri UEFA tarafından organize edilen, Avrupa'nın kulüpler bazında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli futbol turnuvasıdır. Takımlar, ulusal lig ve kupa maçlarında gösterdikleri performans ile bu kupaya katılmaya hak kazanırlar. Avrupa'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli kulüp turnuvası olduğundan dolayı Kupa 2 olarak da bilinir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.