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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-Lacivertli temsilcimiz Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

37 Dakika Önce
2021-12-13 16:24:35
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninde Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu.

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İŞTE EŞLEŞMELER:

Marsilya - Karabağ
PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv
Fenerbahçe - Slavia Prag
FC Midtjylland - PAOK
Leicester City - Randers
Celtic - Bodo Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Vitesse/Tottenham

Vitesse - Tottenham belirsizliği

Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek.

İngiliz ekibin maçı hükmen kaybetmesi veya söz konusu karşılaşmada alınabilecek puanların hesaba katılmaması durumlarında, Fenerbahçe'nin bu gruptan çıkacak muhtemel rakibi, Vitesse olacak.

İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İlk maç 17 Şubat 2022'de Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 24 Şubat 2022'de Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da oynanacak.

Kura çekimi öncesi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur" demişti.

TURU GEÇİNCE NE OLACAK?

Sekiz eşleşmenin sekiz kazananı, Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan takımlarla eşleşecek.

SON 16 KURA ÇEKİMİ

Fenerbahçe play-off'taki rakibini elemesi durumunda son 16'daki rakibiyle 25 Şubat'taki eşleşmede karşı karşıya gelecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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