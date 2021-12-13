Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-Lacivertli temsilcimiz Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninde Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Marsilya - Karabağ

PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv

Fenerbahçe - Slavia Prag

FC Midtjylland - PAOK

Leicester City - Randers

Celtic - Bodo Glimt

Sparta Prag - Partizan

Rapid Wien - Vitesse/Tottenham

Vitesse - Tottenham belirsizliği

Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek.

İngiliz ekibin maçı hükmen kaybetmesi veya söz konusu karşılaşmada alınabilecek puanların hesaba katılmaması durumlarında, Fenerbahçe'nin bu gruptan çıkacak muhtemel rakibi, Vitesse olacak.

İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İlk maç 17 Şubat 2022'de Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 24 Şubat 2022'de Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da oynanacak.

Kura çekimi öncesi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur" demişti.

TURU GEÇİNCE NE OLACAK?

Sekiz eşleşmenin sekiz kazananı, Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan takımlarla eşleşecek.

SON 16 KURA ÇEKİMİ

Fenerbahçe play-off'taki rakibini elemesi durumunda son 16'daki rakibiyle 25 Şubat'taki eşleşmede karşı karşıya gelecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.