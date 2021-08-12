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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'nin token ön satışından elde ettiği gelir belli oldu

Fenerbahçe'nin token ön satışından elde ettiği gelir belli oldu

Fenerbahçe Paribu ile yapılan ortaklık kapsamında yapılan token ön satışından 268,5 milyon TL gelir elde ettiğini açıkladı.

3 Saat Önce
2021-08-12 17:05:24
Fenerbahçe'nin token ön satışından elde ettiği gelir belli oldu

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Paribu ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satışında kulüp 268.5 milyon TL gelir elde etti.

Açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapıldı.

Daha önce KAP'a yapılan ayrı bir açıklamada Paribu iştiraki Stoken ile yapılan sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildiği belirtilmişti.

Token'ın lansmanında Bloomberg HT'ye konuşan Paribu CEO'su Yasin Oral, 30 liradan 500 bin tokenın ön satışının tamamlandığını, 9 ay boyunca transfer edilmemesi koşuluyla 15 TL'ye satılan tokenların ise neredeyse tümünün satıldığını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "İlgili kurumlar devletle çalışmalarını yapıyor. Eylül ayı gibi bir pilot bir uygulama gelmesi söz konusu" ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç, regülasyon çalışmalarının Paribu gibi işbirliklerine fayda sağlayacağını düşündüğünü belirtmişti.

Kripto paraların geri dönüşü olmayan bir realite olduğunu vurgulayan Koç, yasaklama ve engellemenin değil düzenlemenin olacağını söyledi. Koç, düzenleme ile sektörün daha güvenilir olacağını ve pastanın daha büyüyeceğini ifade etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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