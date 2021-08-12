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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'nin play-off'ta rakibi HJK Helsinki

Fenerbahçe'nin play-off'ta rakibi HJK Helsinki

HJK Helsinki, Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi oldu

1 Saat Önce
2021-08-12 21:15:44
Fenerbahçe'nin play-off'ta rakibi HJK Helsinki

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında HJK Helsinki, sahasında Neftçi'yi 3-0 yenerek tur atladı.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Fin ekibi HJK Helsinki, 2-2 sona eren ilk karşılaşmanın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi ağırladı.

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta rakibini Riku Riski ve Roope Riski'nin (2) golleriyle 3-0 mağlup eden HJK Helsinki, tur atladı.

Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki play-off maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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