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Fenerbahçe'nin kural hatası itirazı reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını reddetti.

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08.05.2021 15:46:25
Fenerbahçe'nin kural hatası itirazı reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14.00'te video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve TFF vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe'nin itirazının reddine oy birliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına karar verilmiştir." denildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Alanya'daki Süper Lig mücadelesinin 27. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle iptalinde kural hatası yapıldığını savunarak TFF'ye itiraz etmişti. Fenerbahçe Kulübü ise TFF Yönetim Kurulunun bu itirazı reddetmesinin ardından konuyu TFF Tahkim Kuruluna taşımıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan