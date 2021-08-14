DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı
Sel felaketinin yaşandığı bazı bölgelerde 48 saatteki yağış miktarı, 1 yıllık toplam yağışın 3'te 2'sini buldu
Üniversite tercihleri için son bir hafta
‘Messi ekonomisi’
Hollanda Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Taylan Şef Hedefleri Hakkında Konuştu
İklim krizi sigortacılığı da değiştiriyor
Afganistan'da ABD destekli güçler taşlanıyor
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı; Mert Hakan sakatlandı
Lübnan'da enerji ve yakıt krizi nedeniyle yüzlerce hastanın hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunuldu
Rusya’da internette en çok hangi yazar aratılıyor?
Amerikan silahlarına Taliban kondu
ABD acele ediyor, kritik evraklar yakılıyor
Sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi

TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı; Mert Hakan sakatlandı

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı; Mert Hakan sakatlandı

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağında kısmi yırtık tespit edildi.

2 Saat Önce
2021-08-14 21:09:17
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı; Mert Hakan sakatlandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Hakan Yandaş'ın ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekildiği belirtilerek, oyuncunun sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş