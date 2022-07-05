Fenerbahçe'nin iki genç yıldızı takımdan ayrılıyor! İşte o isimler
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda genç isimler kiralanacak. Buna göre Fenerbahçe'de Burak Kapacak ve İsmail Yüksek'in performansı bir çok kulübün dikkatini çekti.
2022-07-05 12:17:16
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Hazırlık maçları birçok Avrupa kulübü tarafından yakından takip ediliyor.
GENÇ İSİMLER KİRALANACAK!
Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında performansıyla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'in birçok Avrupa kulüpleri tarafından yakın markaja alındı.
BURAK KAPACAK'A KANCA!
Fenerbahçe'nin bir diğer genç yıldızı Burak Kapacak'a ise Avusturya takımlarından Sturm Graz'ın talip olduğu ve sarı lacivertli ekibin kapısını çalacağı iddia edildi.
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