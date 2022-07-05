Fenerbahçe'nin iki genç yıldızı takımdan ayrılıyor! İşte o isimler

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda genç isimler kiralanacak. Buna göre Fenerbahçe'de Burak Kapacak ve İsmail Yüksek'in performansı bir çok kulübün dikkatini çekti.