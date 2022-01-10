Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? Ali Koç'tan Yılmaz Vural açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Fenerbahçe'nin hocası kesinlik kazandı mı? Takımın teknik direktörü ne zaman belli oluyor?

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, teknik direktör açıklamasında bulundu.

Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Koç, "2 haftalık süreçte hocamız belli olabilir" dedi.

Yılmaz Vural açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yılmaz Vural iddialarına "Yılmaz Hocayı çok severim çok iyi bir Fenerbahçelidir." şeklinde yanıt verdi.

Ali Koç açıklamasında şunlara vurgu yaptı:

"Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir. Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor.”

Yılmaz Vural kimdir?

1953 Sakarya doğumlu olan Yılmaz Vural, Malatyaspor, Antalya, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehir Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbiirliği, Konya, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor,Rizespor Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurd, Osmanlıspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Eskişehirspor ve Akhisarspor takımlarını çalıştırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.