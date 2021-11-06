Fenerbahçe'nin borcu bir yılda 700 milyon TL arttı

Sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 5 milyar 420 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Kulübünün kasım ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, yöneticiler ve üyeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Vefa Küçük, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

TOPLAM BORÇ 5 MİLYAR 420 MİLYON TL

Fenerbahçe'nin 30 Haziran 2021 itibarıyla toplam borcunun 5 milyar 420 milyon lira olduğu açıklandı

2021 yılının Ocak ayında yapılan YDK toplantısında sarı-lacivertli kulübün 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 TL borcu olduğu açıklanmıştı.

30 Haziran tarihine kadar Fenerbahçe'nin toplam borcu 701 milyon TL arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.