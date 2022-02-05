Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe yönetiminden kulübün toplam borç miktarına ilişkin açıklama yapıldı

Fenerbahçe kulübü ve bağlı ortaklıklarının borç miktarının 5 milyar 977 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu okudu. Mehmet Vodina, “Kulübümüz tüzüğünün ilgili maddelerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL'dir” dedi.

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