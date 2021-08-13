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Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

35 Dakika Önce
2021-08-13 21:10:39
Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'mize hoş geldin Min-Jae Kim." ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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