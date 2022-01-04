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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe, Michael Olunga ile görüşmelere başladı!

Fenerbahçe, Michael Olunga ile görüşmelere başladı!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Katar'da top koşturan Michael Olunga ile temasa geçti.

2 Saat Önce
2022-01-04 00:46:58
Fenerbahçe, Michael Olunga ile görüşmelere başladı!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Katar'da top koşturan Michael Olunga ile temasa geçti.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI!

Fenerbahçe kurmayları Katar Ligi takımlarından Al Duhail top koşturan golcü oyuncu Michael Olunga için harekete geçti. Sarı lacivertli ekibin yıldız oyuncu ile temas kurduğu ve görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Kenyalı forvet bu sezon 9 maçta 13 gol kaydetti.

KAYNAK: TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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