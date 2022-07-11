Fenerbahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, uzun süredir kadro dışı olan Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. 33 yaşındaki futbolcunun, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir'e transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak kendisinden beklenilen performansın çok altında kalan Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu için son karar verildi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Ntvspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı bırakılan Mesut Özil defteri tamamen kapandı. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

YENİ ADRESİ BAŞAKŞEHİR OLABİLİR

Yıldız futbolcunun, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir'e transfer olmasının beklenildiği ifade edildi.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

33 yaşındaki Mesut Özil, 20 Ocak 2021'de Arsenal'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelmişti. Sakatlıklar ve saha dışı problemler nedeniyle takımda istikrarı yakalayamayan yıldız futbolcu, sarı lacivertli formayla çıktığı 36 maçta, 8 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. .