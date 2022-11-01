Fenerbahçe maçına skandal atama! Ivan Bebek...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına bir dönem sarı lacivertli ekibin maçında skandal hatalar yapan Ivan Bebek'in atanması tepkilere neden oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına bir dönem sarı lacivertli ekibin maçında skandal hatalar yapan Ivan Bebek'in atanması tepkilere neden oldu.

UEFA'DAN SKANDAL ATAMA!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Lig'inde mücadele edecek olan temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Deplasmanda Dinamo Kiev ile mücadele edecek Fenerbahçe'nin maçını Hırvat hakem Duje Strukan yönetecek. Ivan Bebek Fenerbahçe maçında 4. hakemi olarak görev yapacak.

IVAN BEBEK TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU!

2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Braga deplasmanında Ivan Bebek, Volkan Şen, Mehmet Topal ve Alper Potuk'a kırmızı kart göstermişti. Ivan Bebek, teknik direktör Vitor Pereira'yı da oyundan ihraç etmişti.

FENERBAHÇE IVAN BEBEK HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Fenerbahçe Kulübü, 4-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği Braga maçının hakemi Ivan Bebek için şikayette bulunmuştu. Bu şikayetin UEFA tarafından kabul edildiği açıklanmıştı. .