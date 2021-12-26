Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe kazandı mı? Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maç sonucu
Fenerbahçe kaçıncı? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var? Maçın golleri ve gol dakikaları
2021-12-26 21:50:52
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Takımların ilk 11'leri şöyle:
Fenerbahçe: Berke, Osayi, Min-Jae, Szalai, Novak, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Wallace, Sadık, Semih, Mustafa, Aabid, Ndong, Mounir, Adem Büyük, Tetteh.
Maçın golleri ve gol dakikaları
10. dakikada Filip Novak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
73. dakikada Dimitrios Pelkas'ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Fenerbahçe kaçıncı?
4. sırada bulunan Fenerbahçe'nin 32 puanı var
Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var?
Ligde 19. sırada bulunuyor ve puanı 15
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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