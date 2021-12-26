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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe kazandı mı? Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maç sonucu

Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe kazandı mı? Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maç sonucu

Fenerbahçe kaçıncı? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var? Maçın golleri ve gol dakikaları

50 Dakika Önce
2021-12-26 21:50:52
Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe kazandı mı? Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Türk Telekom

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Berke, Osayi, Min-Jae, Szalai, Novak, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Wallace, Sadık, Semih, Mustafa, Aabid, Ndong, Mounir, Adem Büyük, Tetteh.

Maçın golleri ve gol dakikaları

10. dakikada Filip Novak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
73. dakikada Dimitrios Pelkas'ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Fenerbahçe kaçıncı?

4. sırada bulunan Fenerbahçe'nin 32 puanı var

Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var?

Ligde 19. sırada bulunuyor ve puanı 15

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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