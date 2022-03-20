Fenerbahçe - Konyaspor maçını canlı izle! SÜPER LİG
Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u misafir ediyor. Birçok futbol sever bu nefesleri kesecek mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-03-20 17:09:07
Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u misafir ediyor. Birçok futbol sever bu nefesleri kesecek mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman saaat kaçta oynanacak?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da oynanacak.
Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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