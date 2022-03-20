Fenerbahçe - Konyaspor maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u misafir ediyor. Birçok futbol sever bu nefesleri kesecek mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?