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Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? FB - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig 5. Haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı ilk 11’ler belli oldu mu? Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI hangi kanalda? FB - Kayserispor maçı saat kaçta? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-09-02 14:47:35
Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? FB - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig 5. haftasında sarı-lacivertliler Kayserispor'u konuk edecek. Milyonlarca taraftar Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi saatte ve kanalda merak ediyorlar.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi akşamı 21.45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi statta oynanacak?

Karşılaşma, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe - Kayserispor CANLI İZLEME

Fenerbahçe Kayserispor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'in beşinci haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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