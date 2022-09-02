Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? FB - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig 5. Haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı ilk 11’ler belli oldu mu? Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI hangi kanalda? FB - Kayserispor maçı saat kaçta? İşte detaylar...