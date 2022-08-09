Fenerbahçe kayıpla başladı; Ali Koç'tan takıma eleştiri

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

1'inci dakikada sol kanattan Del Valle'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo'nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, topu çelen kaleci Altay tehlikeyi uzaklaştırdı.

16'ıncı dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertilerin sağ kanattan Lincoln ile kullandığı kornerde ön direğe kesilen ve Gustavo Henrique'nin arkaya aşırmak isterken kafasını sıyıran top, savunmada Durel Avounou'nun eline çarptı. Devam eden oyunda VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi.

19'uncu dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valencia, topu kalenin sağ alt köşesinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

28'inci dakikada ceza sahası önünde Szalai'den seken topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Oğuz, sağ ayağının üstüyle şut çekti. Kaleci Altay parmaklarının ucuyla topu üstten kornere gönderdi.

29'uncu dakikada sol çizgide pası alan Lenjani'nin ortasında Glumac'ın kafa şutuyla top sağ köşeden ağlarla buluştu. Pozisyonda kale önünde duran Mrsic'in ofsayta neden olup olmadığına VAR'dan bakıldı ve incelemeden sonra gol geçerlilik kazandı: 1-1.

45+3. dakikada sarı-lacivertliler 2. golü buldu. Ferdi'nin pasıyla topla buluşan King, topu sağ kanattan ceza sahası içine koşu yapan Rossi ile buluşturdu. Rossi'nin sağ çizgiden attığı pasla buluşan Valencia'nın dokunuşuyla meşin yuvarlak bir kez daha ağlara girdi: 2-1.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

55' inci dakikada soldan ceza sahasına giren Rossi'nin pasında topla buluşan Valencia, Emre Mor'u buldu. Emre Mor'un sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleciden döndü, savunma oyuncuları topu uzaklaştırıldı.

67' inci dakikada HangiKredi Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kazanılan korneri Oğuz Gürbulak, ceza sahası dışında sağ köşede bekleyen takım arkadaşı Gheorghe'ya pas olarak kullandı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu: 2-2.

70'inci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Orta sahada topla buluşan Onur Ayık, ceza sahası içine girerken Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonla ilgili VAR incelemesi yaklaşık 2 dakika sürdü ve hakem penaltının kullanılmasını istedi.

73'üncü dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağın başına geçen Mrsic, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2.

87'inci dakikada Bruma'nın sol çizgiden ortaladığı topla sağ önde bulaşan Serdar Dursun'un göğsünde yumuşattıktan sonra sol ayağıyla çektiği şutta top, kalecinin ellerinde kaldı.

90+2. dakikada bu kez Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahasında penaltı noktasında topla buluşan Zajc'ın dönerek önüne aldığı topa burada bekleyen Berisha vurdu. Bu oyuncunun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Ali Koç'tan takıma eleştiri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"2022-2023 sezonu hayırlı olsun." diyen Koç, "Adil rekabetin olduğu bir sezon olsun. Marka değeri, yayın geliri ve ekonomik durum olarak nerelere geldiğimiz ortada ancak hayat devam ediyor. Bu şartlara ayak uydurmamız gerekiyor. Federasyon da elinden geleni yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor müsabakasında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını aktaran sarı-lacivertli kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Bugünkü sonuç beklenmedikti ama belki de hem eksiklerimizi görmek hem de uyanmak için hayırlı bir sonuçtur. Ümraniyespor'u da tebrik ediyorum. Ligimize yeni çıkmış bir takım ama tecrübeli gibi sahada elinden geleni yaptı. Onların da hakkını vermek gerek. Biz kötüydük, çok daha iyisini bekliyorduk. Ancak şu aşamada panik olacak, endişeye kapılacak hiçbir şey yok. Hep birkaç hafta kazanarak başlayıp sonrasında sıkıntılı bir dönem oluyordu. Belki de bu sezon beklentilerimiz çerçevesinde bu başlangıç hayırlı olur. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Transferlerimizin çoğunu yaptık. Bir mevki kaldı. Şimdi elimizdeki fazla yabancıları elden çıkarmak için 4 haftamız var. Ona odaklanıyoruz. Benim endişe ettiğim hiçbir şey yok. Özlediğimiz, arzuladığımız futbol yerleşecektir. Taraftarımızın görmek istediği futbol en kısa zamanda bizim normumuz haline gelecektir. Bu normumuz değil. Buna bir yol kazası diyelim."

"Hakem kötüydü ancak bu futbolun kötü olduğu konusunda bizi aldatmamalı"

Ali Koç, müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansını eleştirdi.

Hakemin performansının kendi oyunlarının mazereti olamayacağını dile getiren Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem kötüydü ancak bu durum bizim oynadığımız futbolun kötü olduğu konusunda bizi aldatmamalı. Feci durum oyunun çok durması. Türkiye'de bu soruna çare bulmamız lazım. Hakem zaten bildiğimiz hakem. Geçen sezonlardan da sıkıntılı bir isim olduğu ortada. Neredeyse her golde VAR'a gidildi, oyun çok fazla durdu. Tabii ki hakemler hata yapacaktır ama 90 dakikaya bu kadar hata sığdırmak da beceri ister. Ancak şu anda hakem konusuna odaklanmak doğru olmaz. O zaman kötü oyunumuza mazeret arıyor oluruz ama bu hakemin performansı kabul edilemez. Bir daha böyle bir şey başımıza gelirse tepkimiz çok çok farklı olur. Bu hakemle ilgili geçen sezon söyleyeceklerimi söylemiştim ama bu sezon devamını getireceğim."

Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonunun olumlu adımlar attığını belirterek, "VAR ile saha hakemlerinin ayrılması çok doğru bir adımdır. Geçen sezon söylediklerimiz tek tek gerçekleşiyor. Şu an Federasyonumuzun niyetinden hiçbir şüphem yok ama hakemlerimiz malumunuz. İnsanda iyi niyet olmadığı sürece istediğiniz sistemi getirin, istediğiniz teknolojiyi kullanın arzu ettiğimiz hedefe ulaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Planlama tamamen hocanın arzu ve direktifleri çerçevesinde"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, transfer planlamasının teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda şekillendiğini dile getirdi.

Teknik ekibe ve takıma güvendiğini aktaran Koç, "Planlama tamamen hocanın arzu ve direktifleri çerçevesinde. Buraya gelmeden önce 5 oyuncu istediğini söylüyordu ama geldikten sonra takımla 1,5-2 ay zaman geçirince ve bazı fırsatlar çıkınca değerlendirmek istedik. Camiamız her şeyi hocaya bıraktığımızda veya yönetim transfer yaptığında eleştiriyor. Bunun bir orta yolu yok. Ben hocamıza, ekibine ve takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Panik yapacak bir şey yok. Daha yolun başındayız." diye konuştu.

Santrforda fırsat transferini beklediklerini vurgulayan Ali Koç, "Bazen maddi imkanlar sınırlıysa istediğinizi yapamazsınız. Forvet de en pahalı pozisyondur. Bir gerçek daha var ki 10 Ağustos'tan sonra çok farklı şeyler oluyor. Biz de özellikle bunu bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti. AA .