Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 8.haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bu zorlu mücadelenin saat kaçta, hangi kanalda olduğunu birçok taraftar merak ediyor.
2021-10-03 14:58:19
UEFA Avrupa Ligi'nde ağır yara alan Fenerbahçe tekrardan lige odaklandı. Srı lacivertli ekip kendi seyircisi önğnde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti.
Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı ve Digitürk platformunda Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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