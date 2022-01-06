Fenerbahçe kasanın ağzını açtı: Löw’ün inadı kırılmadı

Hoca arayan sarı lacivertliler, Joachim Löw’ün kapısını aşındırmaya devam ediyor. Ali Koç’un bizzat sürdürdüğü operasyon 6 milyon avroluk teklife rağmen sonuç vermedi.

Göreve geldiği günden beri teknik direktör istikrarı yakalayamayan ve başkanlığının dördüncü sezonunda istifaya davet edilen Ali Koç, Fenerbahçe'nin başına tartışılmayacak bir isim getirmek için sınırları zorluyor. Philip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut derken, Vitor Pereira'yı da kapının önüne koyan Başkan Koç, Dünya Kupası şampiyonu apoletli Joachim Löw'ü geri getirmek için kesenin ağzını açtı.

EVİNDEN AYRILMIYOR

Alman Millî Takımı'yla 15 yıllık bir maceranın ardından dinlenmeye çekilen 61 yaşındaki Löw devre arasında takım almayı düşünmese de Ali Koç, tecrübeli çalıştırıcıyı caydırmak için bütün kozlarını oynuyor. Ancak 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon avroluk teklif Löw'ün kararını değiştirmesi için yeterli olmadı. Koç, sınırları zorlasa da Alman medyası Löw'ün Bundesliga'da çalışacağını öne sürüyor.

Fenerbahçe bu sezonki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olsa da futbolcu değerleri arttı. Ligde dördüncü sırada bulunan sarı lacivertliler, piyasa değerinde ise 131,03 milyon avro ile ligin en kıymetli takımı. Attila Szalai ve Altay Bayındır 15 milyon avroluk piyasa değerleriyle takımın en pahalı isimleri.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.