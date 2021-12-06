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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe iç transferde kimlere yöneldi? İşte Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü isimler

Fenerbahçe iç transferde kimlere yöneldi? İşte Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü isimler

Süper ligde Trabzonspor'un ardından şampiyonluk kovalayan ve evinde Çaykur Rizespor'u 4-0'lık galibiyetle yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor, Fenerbahçe transfer ile ilgili çalışmalarına da devam ediyor. Taraftarlar transferin iç mi dış ağırlıklı mı olacağını merak ederken kulüpten yeni bir adım daha geldi.

2 Saat Önce
2021-12-06 20:11:14
Fenerbahçe iç transferde kimlere yöneldi? İşte Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü isimler

 Süper ligde Trabzonspor'un ardından şampiyonluk kovalayan ve evinde Çaykur Rizespor'u 4-0'lık galibiyetle yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor, Fenerbahçe transfer ile ilgili çalışmalarına da devam ediyor.

Taraftarlar transferin iç mi dış ağırlıklı mı olacağını merak ederken kulüpten yeni bir adım daha geldi.

Fenerbahçe iç transferde kimlere yöneldi?

Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor'u 4-0 ile geçen Fenerbahçe, sezon devam ederken iç transferde mesafe almak istiyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, kadrosundaki dört gencin sözleşmelerini yenilemek istiyor.Habere göre Fenerbahçe; Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'e yeni sözleşme teklif etti ve oyuncularla resmi kontrat yenileme görüşmeleri başlatmış durumda.

Fenerbahçe kimlerle temasta?

Fenerbahçe'de 21 yaşındaki Berke Özer ve 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin bu sezon bitmesi sözkonusu iken Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in kontratları ise bir sonraki sezonun sonunda bitiyor.
Sezon boyunca birçok mevkide görev alan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon oynadığı 21 maçta 2 gol ve 2 asistle katkıda bulundu. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan Berke Özer, 8 maça çıkarken, Muhammed Gümüşkaya 14, 16 yaşındaki Arda Güler ise 4 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe evinde 4-0 kazanmıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Galibiyet golleri Berisha ve Serdar Dursun'dan gelmişti.

Serdar Dursun'dan hat-trick

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazanırken milli futbolcu Serdar Dursun maçtaki performansı ile göz doldurmuştu.Karşılaşmanın 13. dakikasında Berisha ile öne geçen sarı-lacivertliler, devreye 1-0'lık üstünlükle girmişti.Maçın 70. dakikasında sahneye çıkarak farkı 2'ye yükselten Serdar Dursun, 79'da durumu 3-0'a getirmişti.Milli golcü, 90. dakikada bir gol daha atarak hem hat-trick yaptı hem skoru belirleyen isim olmuştu.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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