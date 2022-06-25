Fenerbahçe, Hull City ile anlaştı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi konusunda Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Tecrübeli orta saha, sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecek.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecektir" ifadeleri kullanıldı. DHA