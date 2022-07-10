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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Merakla beklenen Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı için gün belirlendi. Peki Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen Fenerbahçe Hull City maçı detaylar...

1 Saat Önce
2022-07-10 15:36:16
Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Merakla beklenen Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı için gün belirlendi. Peki Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen Fenerbahçe Hull City maçı detaylar...

Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi için 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile ilk maçta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlık maçını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile yapacak.

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

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