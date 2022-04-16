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Fenerbahçe - Göztepe maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 33.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki ligin zirvesini ilgilendiren Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

36 Dakika Önce
2022-04-16 19:29:47
Fenerbahçe - Göztepe maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 33.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki ligin zirvesini ilgilendiren Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi gün ve saatte?

Fenerbahçe - Göztepe maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 33.haftasında Fenerbahçe - Göztepe karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

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