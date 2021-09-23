Fenerbahçe - Giresunspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe kendi evinde Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?
2021-09-23 14:03:38
Fenerbahçe kendi seyircisi önünde Giresunspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe'nin bu maçta mutlak 3 puan almak istiyor.
FENERBAHÇE – GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Giresunspor, 23 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.
FENERBAHÇE – GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe – Giresunspor arasında oynanacak maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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