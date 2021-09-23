DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK'ye sevk edildi
Elon Musk'tan 'daha kullanışlı bir uzay tuvaleti' sözü
''Doğalgaz ve elektriğe yüzde 15 zam yapılacak'' iddiası
Hal yasası nedir? Hal yasası içeriğinde neler var? Hal yasası maddeleri neler? Hal yasası ne zaman çıkacak?
Altaylı uyardı: Bu CHP, Erdoğan'a bir seçim daha kazandırabilir
15 bin öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanı | 15 atama hangi branştan kaç öğretmen atanacak?
Fahiş fiyat artışı ''Hal Yasası'' ile önlenecek
Pakistan Büyükelçisi’nden kritik Afganistan uyarısı
Banka kredi faizi ne zaman düşer? Ev kredisi (konut), araç kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşecek mi?
Tunus'ta örtülü darbe gerçekleştiren Said'e tepkiler giderek yükseliyor
Ünlü sinema zincirinden ''Dogecoin'' hamlesi
Che Guevara'nın katili CIA ajanına madalya!
Atina, Amerika Başpiskoposu’nun Türkevi açılışına katılmasından rahatsız oldu
Atina, Amerika Başpiskoposu’nun Türkevi açılışına katılmasından rahatsız oldu
Asya piyasalarını nefes aldıran açıklama

TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe - Giresunspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Fenerbahçe - Giresunspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe kendi evinde Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-09-23 14:03:38
Fenerbahçe - Giresunspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Fenerbahçe kendi seyircisi önünde Giresunspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe'nin bu maçta mutlak 3 puan almak istiyor.

FENERBAHÇE – GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Giresunspor, 23 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.

FENERBAHÇE – GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Giresunspor arasında oynanacak maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş