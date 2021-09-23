Fenerbahçe - Giresunspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe kendi evinde Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?