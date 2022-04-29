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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını canlı izle! Süper Lig

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'de 35. haftanın açılış maçında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-04-29 18:49:34
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'de 35. haftanın açılış maçında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 35.haftasında Fenerbahçe kendi evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 20:30'da oynanacak.

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

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