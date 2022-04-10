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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı izle! SÜPER LİG

Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'in 32.haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Galatasaray derbisi canlı nasıl izlenir?

52 Dakika Önce
2022-04-10 17:43:14
Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'in 32.haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi gün ve saatte?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 10 Nisan Pazar akşamı saat 20:30'da oynanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. .

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