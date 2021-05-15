Fenerbahçe fark da yiyebilir şampiyon da olabilir

'Lig bitmeden hayaller bitmez.. İstatistik varsa Matematik de var' diyen Mehmet Yavuz, bu gece süper lig şampiyonunun belli olacağını; hiçbir takımın garantisi olmadığı gibi hayalinin de eksik olmayacağını dile getirdi

İşte o yazı:

Bu akşam Süper lig şampiyonluğunda düğüm çözülüyor. Bir nevi bu gece kaba tabirle "ölüm-kalım gecesi" olacak.

Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla aynı koltukta oturuyor ama 2 gollü averaj Beşiktaş'ı koltukta biraz daha hacim olarak rahatlatmış durumda.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında bu akşam saat 20:30'da öncelikle galip gelmek durumunda.

İzmir ekibinin ligdeki performansına bakıldığında Beşiktaş'ın işi hiç de kolay değil keza Göztepe ligde başarılı bir performans sergileyen takım olarak evinde prestij mücadelesi verecek bu durum Beşiktaş'ın handikapı.

Göztepe ligde 10'uncu sırada ve herhangi bir endişesi bulunmuyor. İzmir ekibinin stressiz maç çıkaracağı da malum.

Galatasaray kendi evinde Yeni Malatya'yı aynı dakikalarda ağırlayacak. Yeni Malatya ligde 14'üncü sırada ve son yaptığı 5 karşılaşmanın birinde mağlup oldu. Gol yeme ortalaması yüksek bir takım olmaması Galatasaray'ın işinin de hiç kolay olmayacağının işareti. Malatya ekibi Galatasaray ile deplasmanda yapacağı müsabakada averaj takımı olmadığını da gösterecektir.

Bu noktada ipler tamamen Galatasaray'ın elinde. Yüksek bir motivasyon ile atacağı goller sarı kırmızılıları averajla şampiyon yapabilir ama bunun da garantisi yok.

Beşiktaş ve Galatasaray'için son gece ve son kozlar paylaşılacak.

Fenerbahçe cephesinde çok stres yaşandığı kanaatinde değilim. Keza Fenerbahçe bu umutsuzluğunu, daha doğrusu şampiyonluğun geçen hafta gittiği psikolojisini gerek taraftarlar gerekse yönetim açısından kabullenmiş vaziyette.

Fenerbahçe'nin işi yine zor.

Kayserispor evinde oynamanın rahatlığını kullanarak Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alabilme potansiyelinde.

Fenerbahçe'nin stresli durumu düşünüldüğünde Kayseri iyi bir performansla ligde tutunabilecek.

Matematiksel olarak Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı evet.

Galatasaray'ın kazanması garanti mi "değil"

Beşiktaş kesin kazanabilir mi "hayır"

Süper ligde kesin bir tahminde bulunmak özellikle bu sezon çok zor.

Hem Galatasaray hem de Beşiktaş yenilip Fenerbahçe kazanması halinde şampiyon olur mu? "Evet"

Şampiyon kim olur derseniz:

Ligin genel performansına ve takım oyunu baz alınırsa Beşiktaş istatistiki Şampiyon olur

Periyodik konjonktüre göre Galatasaray şampiyon olur

Matematiksel sürprize inanıyorsanız Fenerbahçe şampiyon olur

Hangi hesabı yapıyorsanız o takım şampiyon......

Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da şampiyonluğuna şaşırmayacağız

Hatta Fenerbahçe şampiyon olursa da........

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu size komik gelebilir ama ihtimal ihtimaldir..

Fenerbahçe bugün fark da yiyebilir şampiyon da olabilir.

Kısacası lig bitmeden hayaller asla bitmez...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.