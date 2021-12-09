Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 6.hafta heyacanı ile devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Alman ekibi Frankfurt'u misafir ediyor. Bu zorlu mücadele ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?