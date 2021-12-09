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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 6.hafta heyacanı ile devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Alman ekibi Frankfurt'u misafir ediyor. Bu zorlu mücadele ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?

40 Dakika Önce
2021-12-09 17:47:21
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 6.hafta heyacanı ile devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Alman ekibi Frankfurt'u misafir ediyor. Bu zorlu mücadele ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Frankfurt maçı bugün 20:45'te oynanacak.

Fenerbahçe - Frankfurt maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Frankfurt maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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