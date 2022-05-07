Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında gerginlik

Fenerbahçe'de Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'nin Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısı, tartışmalara sahne oldu.

Yüksek divan kurulu üyelerinden Engin Turan'ın, sarı-lacivertli kulübün eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük'e yönelik "hangi ruh haliyle burada oturduğuna şaşırıyorum" sözleri tepki topladı.

"HANGİ RUH HALİYLE BURADA OTURDUĞUNA ŞAŞIRIYORUM"

Engin Turan, tepkilere neden olan konuşmasında, 1998 yılı seçimlerinde Vefa Küçük aday olduğu zaman, dayısının ortağı olmasına rağmen Küçük'E oy vermeyerek Aziz Yıldırım'a oy verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"En son yapılan yüksek divan kurulu seçiminde çıkan 3 adaydan kime oy vereceğimi bilemiyordum. Vefa Küçük hariç tabii. Uğur Bey aday olduğunda çok sevindim ve oyumu kendisine verdim. Ki bu arada da saygıdeğer Ferruh Manav'ı da rahmetle anıyorum. Vefa Küçük'ün, ona yaptığı yüksek divan kurulundaki uygulamalarını da şiddetle reddediyorum. Çünkü konuşturmamıştı. Ve hangi ruh haliyle burada oturduğuna şaşırıyorum. Ki size (Uğur Dündar) söylediği ağır hakaretlere rağmen."

Bu sözler üzerine üyelerden tepki gören Turan, "Hayır, konuşurum mahkemeye verirsin beyefendi, Ferruh Manav'a rahmet bile dilememiştir, burada konuşan kızı anlattı." ifadelerini kullandı.

DÜNDAR: HAKARETE İZİN VERMEM

Turan'ın bu açıklamaları sonrasında YDK Başkanı Uğur Dündar araya girerek "Çok özür diliyorum burada kesmek zorunda kalacağım. Belli bir adap ölçüsü, nezaket içerisinde her türlü eleştiri yapılabilir ama etik değerlere saygılı olmak ve bu kulübe uzun süre hizmet etmiş olan değerli bir yüksek divan kurulu başkanına burada, hazirun ve kameraların önünde hakaret edilmesine ben asla izin vermem." diye konuştu.

Dündar'a dönerek "Fenerbahçe Kulübü kabadayıların yeri değildir." diye bağıran Turan'a cevap veren Dündar, "Mikrofonu kapattırdık. Konuşmayı kesiyorum." dedi, Dündar daha sonra Turan'ın yanına giderek kürsüden inmesini rica etti. Tepkilerin artması üzerine kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Engin Turan'dan kürsüden inmesini rica etti.

Tepkilerin ardından konuşması yarıda kesilerek kürsüden indirilen ve salondan çıkarılan Engin Turan ile bazı üyeler arasında arbede yaşandı. Üzerine yürünen Turan, güvenlik görevlileri tarafından terasa çıkarıldı.

Arbedenin ardından tekrar konuşan Uğur Dündar, "Seçim sürecinde bazı kırıcı sözler telaffuz edilebilir. Bunun helalleşmesini biz yaptık, kendi aramızda değerlendirdik. Hiçbir sorun yoktur. Ben bir kez daha Sayın Vefa Küçük'e bu kulübe yaptığı bütün hizmetleri adına gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bir bütün olacağız arkadaşlar." dedi.

KÜÇÜK: O ŞAHSIN KONUŞMASINI YOK SAYIYORUM

Toplantıda söz alan Vefa Küçük ise 9 Nisan'da bir seçim yarışı yaptıklarını belirterek, "8 sene şerefle taşıdığım yüksek divan kurulu başkanlığını, 9 Nisan'da sizlerin oylarıyla Uğur Dündar ve arkadaşları kazandı. Divan kurulunu 2 sene Uğur Dündar ve arkadaşları yönetecek. Ben aday olarak buna saygı duydum. O gün de seçim sonucunda kendisini kürsüde tebrik ettim ve sizlere teşekkür ettim. Benim bu kulübe yaptığım hizmetlerin tamamını bazıları inkar etse de Allah biliyor." ifadelerini kullandı.

Küçük, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

"Ama burada kimse 8 sene bu görevi yapmış, 32 yıllık kulüp üyesi olan ve kulüpte çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış Vefa Küçük'e dil uzatamaz. Dün kulüp başkanımızın ve bugün divan başkanımızın yaptığı birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken ortamı provoke eden, birliğimize gölge düşüren, kulübe hizmet etmiş bizler gibi insanlara leke sürmeye yeltenen o şahsın konuşmasını yok sayıyorum. Birileri çıkıp burada herkesin huzurunda birlik beraberliğimize kasteder şekilde, görev yapmış bir kişiyi, yani beni tenkit ederse, sizlerin tepkisiyle, sizlerin alkışlı protestosuyla karşılaşıp bu salondan kaça kaça gider ve gitti.

Bugünün muhabbetine ve önemine, 28 kupamızın nasıl Türk kamuoyunda kabul göreceği birlik beraberliğini sergilerken, ne olduğu belirsiz birinin çıkıp benim şahsımı hedef alan, kulübümüzü bölen beyanlarını kabul etmiyorum."

VEFA KÜÇÜK HAKARET İÇEREN İFADEYİ GERİ ALDI

Öte yandan Vefa Küçük'ün, konuşmasında Engin Turan'a yönelik "şerefsiz" ifadesini kullanması da üyelerden tepki gördü. YDK Başkanı Uğur Dündar, Küçük'ten o ifadeyi geri alması yönünde telkinde bulundu. Küçük de Dündar'ın uyarısını dikkate aldığını belirterek, o ifadesini geri aldığını söyledi.

.